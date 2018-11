Caixa com cabos de energia pega fogo no centro de SP Uma caixa subterrânea da empresa AES/Eletropaulo pegou fogo na madrugada de hoje na calçada do Shopping Light, no Viaduto do Chá, região central de São Paulo. Um curto-circuito provocou o fogo na caixa por onde passam cabos de energia de baixa tensão, e que não abriga equipamentos, por volta das 2h30, de acordo com informações preliminares da empresa.