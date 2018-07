Caixa com rabiscos escatológicos do príncipe Charles vai a leilão

Uma caixa de chocolates com rabiscos escatológicos feitos pelo príncipe Charles e Camilla Parker-Bowles há quase 31 anos será leiloada neste ano na Grã-Bretanha. Charles, herdeiro da coroa britânica, manteve durante anos uma estreita amizade com Camilla, até que os dois oficializaram a união em 9 de abril de 2005. A caixa redonda da refinada loja Fortnum and Mason, de Londres, foi colocada à venda no natal de 1977 e exibe a figura de uma carruagem e o logotipo da empresa. Ela foi coberta com piadas escritas a caneta por Charles e Camilla quando eles se hospedavam no palácio de Blenheim, na cidade inglesa de Woodstock (a oeste de Londres). Charles e Camilla desenharam um monte de estrume atrás do cavalo. Em outra piada, fizeram uma seta apontando para dois homens dentro da carruagem, indicando que eles eram "dois velhos poofs". Outra seta sai dos presentes na parte de trás da carruagem e diz que são "presentes de poof". Segundo o dicionário Oxford, o termo poof significa em inglês "homem homossexual; homem afetado ou afeminado". Do logotipo da Fortnun and Mason em uma das portas da carruagem sai outra seta, que diz Fresh and Messy ("fresco e bagunçado", em tradução livre). As assinaturas de Charles e Camilla na caixa foram checadas por um especialista, que confirmou que elas são legítimas. Peça rara A caixa de chocolates da Fortnun and Mason foi rabiscada cerca de três anos depois de Camilla, então com 30 anos, ter se casado com Andrew Parker-Bowles e pouco menos de quatro antes de Charles, que tinha 28 anos, ter se casado com a princesa Diana, que morreu em 1997. "Isso é claramente o produto de uma noite jovial entre Charles e Camilla", disse Richard Westwood-Brookes, da casa de leilões Mullock, que promete colocar a caixa à venda ainda neste ano. "É uma lembrança interessante", acrescentou. "Mostra que tragédia que foi Charles e Camilla não terem se casado todos esses anos atrás." "Eu nunca vi nada como isso à venda antes. Há muitas coisas formais e entediantes, como cartões de natal. Mas conseguir algo pessoal assim em um leilão raramente acontece", concluiu. Westwood-Brookes estima que a caixa vai render pelo menos 600 libras (cerca de R$ 2,3 mil) no leilão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.