Caixa com suposta bomba tinha um gato morto no RS Uma caixa amarela deixada nas proximidades do edifício-garagem do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, mobilizou o Gate na tarde desta sexta-feira. A suspeita de que fosse uma bomba mobilizou o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) para o local, que explodiu a caixa e descobriu que havia um gato preto, já morto, no interior. Segundo o Gate, a equipe sentiu o cheiro de um animal morto, mas seguiu o protocolo para a detonação de artefatos.