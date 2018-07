Caixa confirma sorteio da Mega-Sena para hoje O sorteio do concurso 1.156 da Mega-Sena vai transcorrer normalmente hoje, segundo a Caixa Econômica Federal (Caixa). A informação vem à tona em razão do caso do grupo de apostadores de Novo Hamburgo (RS), que acertou as seis dezenas, mas não teve o bilhete registrado. Eles tentam bloquear o valor do prêmio do concurso anterior.