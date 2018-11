Caixa d´água desaba em Santos e assusta moradores

O conjunto seria entregue dentro de 45 dias. A construtora estava instalando os registros individuais de água em cada apartamento e fazia a revisão geral do conjunto.

O acidente ocorreu às 3h e assustou os moradores vizinhos com o forte estrondo. Em instantes, telhas, janelas e tijolos transformaram-se em entulho. Pela manhã, técnicos da Defesa Civil do município vistoriaram o local e, como medida preventiva, solicitaram a desocupação dos imóveis próximos.

De acordo com representantes da Cohab santista, todo o prédio será avaliado e a caixa d''água será imediatamente demolida. O conjunto Vila Pelé II seria entregue no final do mês que vem e abrigaria as famílias que moravam em palafitas no Caminho São José. Prefeitura e governo federal investiram aproximadamente R$ 20 milhões no projeto habitacional.