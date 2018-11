Caixa de charutos do capitão do Titanic é leiloada por 25 mil libras

Uma caixa de charutos que pertencia ao capitão do Titanic foi vendida em um leilão em Liverpool por 25 mil libras (mais de R$ 65 mil).

A caixa de nogueira foi descoberta esquecida na casa de Hilary Mee, em Merseyside, perto de Liverpool.

Mee não sabia que o objeto estava ligado ao navio naufragado em 1912, apesar de a caixa ter ficado em sua casa por 20 anos.

O porta-charutos foi encontrado pelo leiloeiro John Crane, da Casa de Leilões Cato Crane, de Liverpool, quando ele foi convidado pela família para avaliar uma série de objetos antigos.

Emblema

A caixa tem o emblema da companhia de navegação White Star, proprietária do navio, e também as iniciais do capitão do Titanic, Edward John Smith.

Inicialmente, John Crane não conseguia decifrar o significado das iniciais, apenas depois ele percebeu que eram do capitão do navio naufragado.

Hilary Mee, por sua vez, afirmou que a caixa está com sua família há várias gerações e teria sido dada ao pai dela por familiares da viúva de Edward John Smith, Sarah.

A caixa foi projetada para guardar 40 charutos Havana.

O Titanic afundou em sua viagem de inauguração, de Southampton, na Grã-Bretanha, para Nova York, nos Estados Unidos, em abril de 1912, provocando a morte de mais de 1.500 pessoas.

O navio afundou a cerca de 650 quilômetros da costa de Newfoundland, no Canadá, duas horas após se chocar com um iceberg.