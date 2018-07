Caixa de concreto e aço de 100 toneladas tenta diminuir vazamento de petróleo A empresa British Petroleum, concessionária de uma plataforma que explodiu no Golfo do México e responde pelos danos do vazamento de petróleo, preparava ontem a colocação de uma caixa de aço e concreto de 100 toneladas para reduzir o problema (foto). Anteontem, um dos três pontos de vazamento foi tampado. No Brasil, a Agência Nacional do Petróleo anunciou medidas para reforçar a segurança operacional de plataformas de petróleo, como exigir reavaliação de planos de emergência das petroleiras.