Caixa divulga números da Mega-Sena A Caixa Econômica Federal informou há pouco as dezenas sorteadas do concurso nº 1332 da Mega-Sena. Os números são 03, 05, 13, 24, 35 e 59. Ainda não há informações sobre os ganhadores. A estimativa de prêmio para quem acertar as seis dezenas do concurso é de R$ 2 milhões.