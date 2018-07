Caixa divulga orçamento de quase R$49 bi para FGTS em 2013

Deste montante, 20 bilhões de reais serão voltados a concessão de financiamentos a pessoas físicas ou jurídicas, beneficiando famílias com renda mensal bruta até 3.275 reais, no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), integrante do "Minha Casa, Minha Vida".

Outros cerca de 5 bilhões de reais se destinam a produção ou aquisição de imóveis novos, também enquadrados no mesmo programa, além de 120 milhões de reais para financiamentos de imóveis em áreas rurais, dentro do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR).

Ainda segundo a publicação, 1 bilhão de reais serão aplicados em financiamentos que não se enquadrem nos programas especificados.

A Caixa estabeleceu também que até 6 bilhões de reais se destinarão a operações de crédito vinculadas à área orçamentária de Infraestrutura Urbana, referentes a empreendimentos de mobilidade urbana diretamente associados ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2).

Para execução de ações não inseridas no PAC, os recursos somam até 1 bilhão de reais, alocados em nível nacional, acrescentou a instituição.

Veja mais informações em: http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=04/01/2013&jornal=1&pagina=21&totalArquivos=56

(Por Vivian Pereira)