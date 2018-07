Caixa Econômica lucra R$1,7 bi no 2o trimestre

"Nossa estratégia está dando certo e vamos continuar nela", disse o presidente da Caixa, Jorge Hereda, em coletiva de imprensa.

No final de junho, a carteira de crédito do banco estatal era de 298 bilhões de reais, um avanço anual de 44,6 por cento em 12 meses.

Já o lucro semestral do banco somou 2,8 bilhões de reais, uma alta de 25,2 por cento ante o mesmo período do ano anterior.

As despesas com provisões para perdas com inadimplência foram de 1,954 bilhão de reais no segundo trimestre.

(Por Aluísio Pereira; Texto de Anna Flávia Rochas)