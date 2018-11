Caixa eletrônico é alvo de bandidos na zona sul de SP

Por causa da explosão, a máquina se incendiou, obrigando o acionamento dos bombeiros. Policiais militares da 4ª Companhia do 22º Batalhão foram até o local, mas nenhum suspeito foi encontrado. Não se sabe ainda se os bandidos conseguiram levar dinheiro da máquina.

O dono do açougue foi localizado e, ao chegar no estabelecimento, foi conduzido pelos policiais para o plantão do 98º Distrito Policial, do Jardim Mirna, onde o caso seria registrado.

De janeiro até agora, a reportagem do estadão.com.br apurou 136 casos de ataques a caixas eletrônicos no período noturno na capital e nas cidades da Grande São Paulo. Foram 60 casos em São Paulo e 76 nos demais municípios. Dos 136 ataques, 94 ocorreram com a utilização de explosivos. Os maiores alvos dos bandidos foram os supermercados (43 casos), agências bancárias (32) e postos de combustível (19). O saldo deste montante apurado até agora é de 44 pessoas presas e 10 mortas em confrontos com a polícia.