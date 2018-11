Caixa eletrônico é arrombado em Santo André Um caixa eletrônico foi arrombado por volta das 4h na Vila Pires, em Santo André, Grande São Paulo. De acordo com a PM, quando a viatura chegou ao local os bandidos já haviam fugido. O caixa provavelmente foi arrombado com o uso de maçarico, mas ainda não há informações sobre quantia levada. A área foi isolada para o trabalho da perícia. O caso será registrado no 1º Distrito Policial de Santo André.