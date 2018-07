Caixa eletrônico é novamente explodido em Cotia

Instalado em um quiosque, em frente ao supermercado Serrano, o caixa eletrônico havia sido fixado no lugar do antigo, totalmente destruído no último dia de 2011. Desta vez, guardas civis, em patrulhamento na região, encontraram o quiosque parcialmente danificado e chegaram a conversar com um vigilante de rua que passava pelo local.

O vigilante disse aos guardas que ouviu o estrondo e foi até lá, mas não testemunhou ninguém fugindo. Não se sabe ainda se algum valor foi levado da máquina nem se realmente ela já estava funcionando. O caso será registrado no Distrito Policial Central de Cotia.

Quadrilha - Como em princípio não houve testemunhas no ataque ocorrido nesta madrugada, a polícia terá mais dificuldade para esclarecer o crime, pois não há indício nem uma pequena pista por enquanto que possam atrelar a ação de hoje à registrada em 31 de dezembro de 2011 às 4 horas, praticamente no mesmo horário.

Na ocasião, segundo testemunhas, o ataque foi realizado por um grupo com cerca de 10 homens ocupando um Ford EcoSport e um Celta, ambos pretos, e um terceiro veículo, de modelo e marca não anotados. Os criminosos deixaram o local após dividirem o quiosque em quatro partes em razão da quantidade de explosivos utilizada. Naquela ocasião, a Guarda Civil também foi a primeira a chegar em frente ao quiosque.

Ataques - Esse é o 18º ataque a caixas eletrônicos apurado pelo estadão.com.br durante o período noturno em 2012. Foram quatro casos na capital e outros 14 na Grande São Paulo, nas cidades de Guarulhos (3), Cotia (3), Osasco (2), Santo André (2), Itaquaquecetuba, Carapicuíba, Barueri, São Bernardo do Campo. Explosivos foram utilizados em 15 dos 18 ataques deste ano. Quatro criminosos foram presos. Em 2011, ocorreram pelo menos 145 casos na Região Metropolitana.