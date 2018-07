Caixa fecha 1o tri com lucro de R$1,2 bi, alta de 46,1% A Caixa Econômica Federal informou nesta quinta-feira que teve lucro líquido de 1,2 bilhão de reais no primeiro trimestre, um avanço de 46,1 por cento em relação ao mesmo período de 2011. Já a carteira de crédito totalizou cerca de 270 bilhões de reais no final de março, subindo 41,1 por cento em 12 meses e 7,7 por cento sobre dezembro.