Caixa finaliza compra de banco

O contrato de compra de parte do Banco Panamericano pela Caixa Econômica Federal deve ser assinado no fim de semana. Segundo fonte próxima aos negociadores, estão programadas reuniões entre a direção das duas instituições para o sábado e domingo e, se tudo acontecer como previsto, a primeira aquisição da Caixa deve ser anunciada no início da próxima semana, provavelmente na segunda ou terça-feira.

Atualmente, as duas partes acertam detalhes sobre o preço que será pago pela instituição federal ao Grupo Silvio Santos por 49% das ações ordinárias e 20% dos papéis preferenciais do Banco Panamericano. Ao todo, a Caixa negocia 35% do capital da financeira.

A fonte confirmou que a negociação tem como parâmetro o valor que será determinado por uma faixa entre 1,6 vez e 1,8 vez o valor patrimonial do Panamericano, que é de R$ 1,5 bilhão. Levando-se em conta que a Caixa negocia 35% do banco, o valor final pode ficar entre R$ 800 milhões e R$ 900 milhões.

A expectativa de fechamento do negócio aumentou na noite de ontem, após serem sanadas pendências importantes sobre os passivos do Banco Panamericano. Foram praticamente resolvidas questões que tratam de contenciosos do banco privado, principalmente os que envolvem temas trabalhistas. Agora, a negociação trata basicamente das cifras envolvidas na compra.

ÚLTIMA PALAVRA

Pela programação acertada em reunião na noite de ontem em São Paulo, as últimas arestas em relação aos valores devem ser fechadas nos encontros do fim de semana, quando também deve ser finalizado o texto do contrato. A última palavra nas negociações será do controlador do Panamericano, o empresário e apresentador Silvio Santos.

No encontro de ontem eira, o clima entre os negociadores estava muito mais ameno, se comparado aos encontros dos dias anteriores. A divulgação de um fato relevante pelo Panamericano na manhã de ontem, confirmando as conversas com a Caixa, "tirou um grande peso das costas" dos negociadores, disse a fonte.

A divulgação desse fato relevante era discutida desde segunda-feira, após a Agência Estado noticiar que a Caixa estava perto de fechar uma aquisição e o Panamericano era visto como provável alvo do negócio.