Caixa libera FGTS para vítimas das enchentes em SC

Em conjunto com os funcionários do banco em Santa Catarina, cerca de 200 empregados de todo o País, direcionados à região, prestam informações e procedem à liberação dos recursos do fundo, de acordo com a letra inicial do nome do trabalhador. As centrais de atendimento estão localizadas nas cidades de Blumenau, Brusque, Itajaí, Ituporanga, Navegantes, Presidente Getúlio, Rio do Sul, Taió e Timbó.

Cidades menores, que também decretaram estado de calamidade ou emergência, estão sendo atendidas nas próprias agências da Caixa. O banco já finalizou o pagamento do FGTS nos municípios catarinenses de Agronômica, Ascurra, Aurora, Benedito Novo, Blumenau, Gaspar, Guabiruba, Ilhota, Indaial, Laurentino, Lontras, Navegantes, Pouso Redondo, Presidente Nereu, Rio dos Cedros, Rio do Oeste, Rodeio e Trombudo Central. O atendimento segue em Agrolândia, Apiúna, Botuverá, Brusque, Dona Emma, Doutor Pedrinho, Ibirama, Itajaí, Ituporanga, Presidente Getúlio, Rio do Sul, Taió, Timbó, Vitor Meireles e Witmarsum.

Nos municípios onde foi reconhecida a situação de emergência, os trabalhadores residentes nas áreas atingidas têm direito a sacar o valor existente, limitado a R$ 5.400 por conta de FGTS. É preciso ter saldo em conta para realizar o resgate. Já nas cidades em estado de calamidade pública, o trabalhador poderá sacar o valor integral de suas contas de FGTS.