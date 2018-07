Caixa muda sorteio da Timemania para domingo A partir deste fim de semana, os sorteios da Timemania, a mais recente loteria criada pela Caixa Econômica Federal, serão realizados aos domingos, às 15h30 (horário de Brasília). Até a semana passada, o sorteio era feito aos sábados, às 20 horas. Com a mudança, os apostadores terão mais tempo para apostar, pois o horário de encerramento das apostas passa a ser às 14 horas do dia do sorteio. No entanto, o apostador precisa ficar atento porque nem todas as casas lotéricas do País abrem aos domingos. De acordo com a Caixa, a alteração pretende vincular ainda mais a Timemania ao futebol, na medida em que a loteria foi criada para revitalizar o esporte preferido do brasileiro. A Caixa estuda ainda a possibilidade de realizar alguns sorteios em frente aos estádios, principalmente em cidades que abriguem clássicos. Para o concurso deste domingo, que acontecerá na cidade de São Paulo, o prêmio da faixa de sete acertos é estimado em R$ 7,5 milhões. O clube mais apostado é o Flamengo, com 2.150.819 ocorrências. O segundo posto é ocupado pelo Corinthians, com 1.684.918 apostas.