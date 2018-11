Caixa-preta de avião é levada de Trancoso ao Recife A caixa-preta do bimotor que caiu em Trancoso, na Bahia, na última sexta-feira (22/05), foi levada para o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa), no Recife, no fim da manhã deste domingo, segundo informações do Centro de Comunicação da Aeronáutica (Ceconsaer).