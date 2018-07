Caixa remarca prova para prejudicados em SP e Rio

No último domingo, mais de quatro mil pessoas não conseguiram fazer a prova no Rio e em São Paulo alegando que seus nomes não constavam nas listas dos inscritos. Entre eles, 1.212 candidatos no bloco A e outros 2.229 do bloco C da Universidade Veiga de Almeida (UVA), no Rio, e outros 655 inscritos que estavam alocados nos prédios 2 e 9 das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), em São Paulo.

Segundo nota da Cespe, a nova data foi remarcada para o próximo dia 23, quando serão reaplicadas as provas, em local e horários a serem definidos, apenas para os candidatos que estavam alocados em qualquer escola da cidade do Rio de Janeiro, nas Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), prédios 2 e 9, em São Paulo, e na Unifieo, Centro Universitário FIEO, em Osasco. Para os demais candidatos (não citados acima), as provas aplicadas no dia 9 serão corrigidas normalmente, de acordo com a nota da instituição.