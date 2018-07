Caixa Seguros compra 70% da Previsul por R$70 milhões

Com sede no Rio Grande do Sul, a Previsul é especializada em seguros de vida. Segundo a Caixa Seguros, o objetivo da operação é aumentar a presença nas áreas de seguros, previdência, consórcios, capitalização e saúde.

A Previsul, que tem uma carteira de cerca de 600 mil segurados, fechou 2012 com faturamento de 146,5 milhões de reais e lucro líquido de 5,9 milhões de reais, segundo o comunicado.

A Caixa Seguros é controlada pela francesa CNP Assurances e pelo banco estatal nacional Caixa Econômica Federal.

(Por Aluisio Alves)