Caixa sorteia Mega da Virada

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta segunda-feira as seis dezenas da Mega da Virada, que são: 14-32-33-36-41-52. O prêmio é de R$ 244,7 milhões, o maior valor já pago na história das loterias da Caixa, de acordo com a assessoria de imprensa do banco oficial. O sorteio do concurso 1.455 ocorreu por volta das 20h30 horas, horário de Brasília, e foi transmitido ao vivo por emissoras de televisão aberta.

De acordo com a Caixa, o ganhador do prêmio terá acesso a exatos R$ 244.784.099,15. Caso ninguém acerte os seis números, leva esse valor quem fizer cinco dezenas. Se ninguém acertar cinco números, leva esse montante quem marcar quatro dezenas. O prêmio da Mega-Sena da Virada não acumula.

Segundo o banco, a arrecadação bruta foi de R$ 640.548.924,00. São Paulo foi o Estado líder de apostas, com um montante de R$ 202,5 milhões, seguido por Minas Gerais, com uma arrecadação de R$ 76,1 milhões.