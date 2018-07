Caixa tenta regularizar bolão em lotéricas

"As apostas serão registradas no computador", explica. E comprovantes serão dados para o cliente, indicando a parte do prêmio que ele receberá se os números forem sorteados. Até o fim do mês, o banco deve definir o sistema que será usado. "Aí, só dependeremos da aprovação do Ministério da Fazenda", diz Barasuol. Ele acredita que isso será feito até dezembro.

Os lotéricos aprovam. "É um acordo que faremos com a Caixa para evitar problemas como o de Novo Hamburgo", diz Jodismar Amaro, presidente do Sindicato dos Comissários e Consignatários do Estado de São Paulo (Sincoesp), que reúne cerca de 2.500 lotéricas do Estado. Amaro se refere à controvérsia na cidade gaúcha ocorrida em fevereiro, quando apostadores de um bolão acertaram as dezenas, mas não levaram o prêmio. O lotérico alega que uma funcionária se esqueceu de registrar a "fezinha". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.