Caixas de remédios são encontradas em córrego em SP

Os medicamentos - remédios para hipertensão, doenças cardíacas e respiratórias - estavam, na maioria, com o prazo de validade vencido. Peritos da Polícia Civil fizeram um levantamento do produto apreendido e do local em que se encontrava.

Um inquérito vai apurar a autoria do despejo irregular. De acordo com policiais, uma pesquisa com os lotes de fabricação pode ajudar a identificar os responsáveis. Esse foi o quinto descarte irregular de medicamentos na região este ano. Há dois meses, a polícia encontrou mais de uma tonelada de remédios enterrada no terreno de uma empresa. Uma rede de farmácias foi autuada pelo despejo ilegal. Outros três achados ocorreram na zona rural de São Roque. A Polícia Civil descobriu que se tratava de uma carga roubada de uma distribuidora do Rio Grande do Sul.