Caixas-pretas de avião são localizadas no Recife A equipe do segundo serviço regional de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos (Seripa 2) da Força Aérea Brasileira (FAB) encontrou os gravadores, ou caixas-pretas, de dados e de voz da aeronave PR-NOB acidentada na manhã de hoje, no Recife. As informações são do comando da Aeronáutica.