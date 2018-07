Calamidade leva governo de SC a cancelar recesso O governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira (PMDB), cancelou o recesso de fim do ano dos servidores da administração direita e indireta do Estado. O motivo é a situação de calamidade em 14 municípios e de emergência em outros 63, por conta das fortes chuvas. O governador alegou que há necessidade de informações, ações e decisões imediatas pelos órgãos para permitir a rápida recuperação do Estado em apoio ao Grupo de Reação. O decreto, assinado nesta quinta-feira, 18, revoga os pontos facultativos nos dias 22, 23, 26, 29 e 30 deste mês e no dia 2 de janeiro do ano que vem.