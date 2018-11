Calcanhares amarelos

Um rápido exame de sangue confirmou a suspeita dos médicos. A quantidade de colesterol no sangue estava altíssima, 1 mil miligramas por decilitro, cinco vezes o normal. O excesso de colesterol estava acumulando na pele e nos tendões e em poucos anos as coronárias da menina estariam bloqueadas. Um caso grave de hipercolesterolemia.

Há 40 anos não haveria muito a fazer. As drogas capazes de abaixar os níveis de colesterol estavam em teste e os genes envolvidos na produção e síntese do colesterol eram desconhecidos. Mas estamos em 2010 e os médicos receitaram uma droga para abaixar o nível do colesterol enquanto investigavam a causa da doenças.

Nos últimos anos, mutações em cinco genes distintos, todos envolvidos no transporte do colesterol para o interior das células, foram responsabilizadas pela maioria dos casos de hipercolesterolemia. Cada um desses genes da menina foi isolado e sequenciado. Todos estavam normais. Sobrava a possibilidade de a menina possuir uma doença rara, na qual um defeito genético impede que a pessoa secrete pela bile os esteroides de planta que absorvemos cada vez que comemos um vegetal. Mas essa doença só afeta adultos, que, além de possuírem o gene defeituoso, comem grandes quantidades de vegetais.

A menina era amamentada e seu sangue não tinha níveis elevados de esteroides vegetais, então a hipótese foi descartada. Todo o conhecimento sobre o metabolismo do colesterol, acumulado em 40 anos, não bastou para descobrir o que havia de errado com a menina.

Há dois anos não haveria muito a fazer. As tecnologias capazes de mapear um defeito genético único em apenas um paciente ainda estavam em teste. Achar um gene defeituoso entre os 23 mil existentes no genoma humano só era possível analisando dezenas de pacientes e seus familiares. Mas estamos em 2010 e os médicos coletaram uma amostra de sangue, extraíram o DNA e enviaram para um laboratório capaz de sequenciar todo o genoma de uma pessoa por R$ 10 mil.

Em menos de duas semanas, os médicos receberam pelo correio um disco rígido de computador com a sequência completa do genoma da menina. Restava comparar o genoma dela com o genoma padrão dos seres humanos e descobrir o defeito. Os bioinformatas arregaçaram as mangas.

Dos cerca de 6 bilhões de pares de bases que compõem o genoma da menina (3 bilhões recebidos de cada um de seus pais), 3.797.207 eram diferentes da sequencia do genoma humano padrão. A grande maioria dessas variações, por estar fora de um gene ou não alterar a sequência de uma proteína, foi descartada. Sobraram 9.726 pontos no genoma nos quais a modificação alterava uma proteína. Dessas, grande parte estava presente em pelo menos uma das 22 pessoas que não apresentavam a doença e que tiveram seu genoma sequenciado. Elas provavelmente representam parte da diversidade encontrada entre membros da espécie humana e também foram descartadas.

Sobravam 699 modificações capazes de alterar proteínas e presentes somente na menina. Elas se encontravam em 604 genes. Para a menina manifestar a doença, os cientistas sabiam que as duas cópias do gene (a recebida do pai e a recebida da mãe) deveriam estar afetadas. Usando esse último critério foi possível descobrir que somente 1 entre os 604 genes estava com suas duas cópias afetadas. Ele deveria ser o culpado.

O gene com as duas copias afetadas é chamado ABCG5 e sua função havia sido estudada em animais. Quando ele é afetado, esteroides de plantas não são secretados, acumulam no sangue e potenciam a elevação dos níveis de colesterol. Mas como isso seria possível se a menina, ao ser testada aos 11 meses, ainda estava sendo amamentada e não possuía esteroides de plantas no sangue?

Agora, aos 13 meses, a menina já havia sido desmamada. E, quando o sangue foi testado novamente, a quantidade de esteroides de planta detectada foi enorme. Aos 11 meses, ela estava somente iniciando sua dieta de papinha de vegetais; agora devorava sopinhas de vegetais. Detectado o problema, a dieta da menina foi mudada. Nada de vegetais. Ao contrário da maioria das pessoas com alto colesterol, que devem diminuir a carne e aumentar os vegetais, a menina passou a comer menos vegetais e mais carne. Isso e os medicamentos resolveram o problema.

Provavelmente é o primeiro caso em que o sequenciamento completo do genoma de um paciente foi utilizado para diagnosticar uma nova doença e resulta em um tratamento capaz de solucionar o problema. Daqui a alguns anos isso deve ser tornar rotina. Vamos sair do consultório médico com a seguinte receita: "Sequenciamento completo do genoma e retorno em 2 semanas."

