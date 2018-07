Calderón quer região 'à imagem de Bolívar'

MODA CARIBENHA - Mexicano, Felipe Calderón, discursa na abertura da cúpula: guayabera distribuída por anfitrião converte-se em uniforme

Na abertura da reunião da Cúpula da América Latina e Caribe (Calc), o presidente mexicano, Felipe Calderón, evocou o herói da independência Simon Bolívar para defender a unidade dos países da América Latina. Ele conclamou as nações a "construir um espaço comum que agrupe todos os países da América Latina e Caribe". "No México, estamos convencidos de que o ideal de Bolívar, de uma América unida, continua vivo e está mais vivo que nunca; esse foi o sonho de Bolívar, de uma só nação americana, unida em seus valores de democracia, justiça e igualdade."

Ao propor a criação de uma nova organização de integração da região, Calderón pediu uma entidade que "reafirme a unidade e identidade da região, abrindo novas vias para as aspirações a integração e desenvolvimento". Calderón disse que a nova entidade será ainda mais forte do que o Grupo do Rio e a Cúpula da América Latina, porque será uma união de toda a região. O documento final do encontro vai trazer um tópico aprovando a integração da Calc com o Grupo do Rio, que ainda não tem um nome definido, mas já está sendo informalmente chamado de "OEA do B".

O assessor do Planalto para assuntos internacionais, Marco Aurélio Garcia, salientou que, na reunião de Cancún, o processo de integração iniciado na Bahia, em 2008, será aprofundado. Ele lembrou que o Grupo do Rio, "que estava agonizando", "foi revigorado quando houve a crise do Equador com a Colômbia" e ganhou um novo alento quando houve a reunião da Costa do Sauipe, na Bahia. "A ideia é de que os dois grupos possam convergir no espaço de um ano, dois anos para que possamos ter efetivamente uma comunidade latino-americana e caribenha", disse.

A possibilidade de que os países latino-americanos formem um novo bloco regional sem a participação dos EUA "não é um problema", de acordo com o encarregado da diplomacia americana para a região, Arturo Valenzuela.

Já o embaixador americano no Brasil, Thomas Shannon, negou ontem, em São Paulo, que a intenção da reunião a 2ª reunião da Calc seja a de criar uma OEA (Organização dos Estados Americanos) sem a participação dos EUA. "OEA é OEA, um espaço sumamente importante para que todos os países do hemisfério possam ter um diálogo político. Essa importância só aumentará com o tempo. A capacidade das Américas, diferentes Américas, Caribe, América Central, América do Sul, de dialogar é uma coisa boa e vamos apoiar", disse Shannon, em tom apaziguador.

UNIFORMIDADE

Na manhã de ontem, foi possível ver o "uniforme da OEA do B": a guayabera branca. Todos os presidentes apareceram vestindo a roupa típica caribenha, oferecida pelo anfitrião. Apenas Hugo Chávez não seguiu o figurino, e optou por uma camisa verde-exército com uma camiseta vermelha por baixo, modelo típico de revolucionários. As presidentes da Argentina, Cristina Kirchner, e do Chile, Michele Bachelet usavam, respectivamente, vestido florido e tailleur azul.