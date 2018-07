Calendário com travestis gera polêmica no CE

Segundo Hugo, no calendário há uma simulação da Santa Ceia, de Leonardo da Vinci, com homossexuais sentados à mesa. O deputado prometeu encaminhar o calendário para o Ministério Público Estadual (MPE) e investigar quanto a prefeitura pagou pela publicação. Revelou ainda que vai enviar o calendário para representantes da Igreja Católica no Ceará, pois segundo ele a publicação é uma afronta às obras consideradas cristãs.

Em sua fala, o deputado disse não ser contra gays, lésbicas, homossexuais ou travestis. Afirmou ser "contra a prefeitura gastar dinheiro com este material, que é improdutivo, irresponsável e insano". O deputado estadual Antônio Carlos (PT) saiu em defesa da publicação do calendário. "O calendário não traz nada demais. Ela apenas foca no respeito à diversidade sexual", afirmou o petista. Para ele, a denúncia de Fernando Hugo é "preconceituosa, exagerada e homofóbica".