Calendário inglês traz fotos de presídios

Um inglês criou um calendário inusitado para o ano de 2009: cada mês vem ilustrado com a foto de um presídio da Inglaterra. Entre os principais centros de detenção fotografados por Kevin Beresford está o presídio de Pentonville, em Londres, que abriga, entre outros, o marido da cantora Amy Winehouse, Blake Fielder. Outros destaques do calendário "Her Majesty's Prisons of England" são as prisões de Leicester, com aparência de um forte medieval e a de Wormwood Scrubs, no oeste de Londres, que já teve detentos famosos como Keith Richards e Pete Doherty e foi escolhido como locação no filme Uma Saída de Mestre. Essa não é a primeira vez que Kevin Beresford monta um calendário pouco comum. Em 2002, ele decidiu fazer fotos de diversas rotatórias em sua cidade natal, Redditch, e distribuir gratuitamente aos clientes de sua gráfica. O sucesso do calendário foi tão grande que ele as fotos foram reunidas em um livro lançado recentemente. Ele conta que a idéia dos calendários surgiu como uma brincadeira, mas que a gráfica já recebeu vários pedidos de diversos lugares do país. "Parece que agrada todo tipo de gente, mas não tive nenhum pedido de alguma prisão, disse Bereford. "Todos os anos você mesmo tipo de calendário nas prateleiras, então decidi criar alguma coisa totalmente única", afirmou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.