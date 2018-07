Califórnia estuda lei para funeral 'verde'

Os empresários do ramo funerário da Califórnia estão ávidos para implementar uma tecnologia menos poluente para dispor os cadáveres. No lugar da cremação, a proposta é utilizar um processo químico que dissolve os corpos, conhecida como hidrólise alcalina, que reduz a emissão de gases-estufa. Mas é preciso alterar a lei estadual para adotar a tecnologia. O deputado republicano Jeff Miller já propôs um projeto de lei para permitir a técnica. /AFRA BALAZINA e ANDREA VIALLI, com AGÊNCIAS