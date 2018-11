Califórnia tem cerca de mil focos de incêndio

Os bombeiros da Califórnia, nos Estados Unidos, estimam que cerca de mil incêndios estejam ocorrendo no centro e no norte do Estado há duas semanas. O grande número de queimadas obrigou as autoridades a escolher quais focos combater e quais deixar queimando por semanas ou até meses.Incêndios prolongados na Califórnia são comuns. No ano passado os bombeiros levaram quatro meses para apagar uma queimada que acabou com mais de 240 mil acres na região de Santa Barbara.Até o momento, não foram registrados ferimentos graves em civis nem em bombeiros nos incêndios, apesar de quase 1,5 mil quilômetros de mata terem queimado na Califórnia nesta temporada. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.