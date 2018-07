Calor bate recorde do ano no Rio: 41,6ºC O Rio de Janeiro registrou nesta segunda-feira, 13, o dia mais quente deste ano: foram 41,6ºC medidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na Vila Militar, em Deodoro, na zona oeste. Até então o recorde havia sido registrado em 10 de fevereiro, quando a temperatura chegou a 41,4ºC em Santa Cruz, também na zona oeste. As praias da zona sul permaneceram lotadas nesta segunda, como já havia sido no sábado e domingo.