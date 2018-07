Calor do deserto dificulta derrota da Brawn, diz Button O calor do deserto tornará ainda mais difícil uma derrota da Brawn GP em Barein no domingo, depois de a equipe ter perdido no fim de semana para a Red Bull na China, com a pista molhada, afirmou na quinta-feira Jenson Button, líder do campeonato da Fórmula 1.