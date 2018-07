De acordo com o entomologista Rafael Freitas, da Fundação Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz), o calor reduz em cerca de 40% o tempo que o inseto leva para se desenvolver e chegar à vida adulta, quando se transforma em vetor. "Em uma temperatura de 22º C a 25º C, o desenvolvimento do mosquito leva 14 dias. De 30º C a 33º C, o tempo pode cair para oito dias", explicou.