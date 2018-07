Calor e tempo seco predominam em boa parte do País

A umidade do ar estará baixa na maior parte da região central do Brasil, incluindo o Paraná e em quase toda a Região Sudeste, inclusive áreas próximas às cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Os valores de umidade podem chegar próximos a 20% em toda esta grande área do País, o que manterá elevado o risco de incêndio.

Áreas de instabilidade provocam chuva entre o Rio Grande do Sul e o centro-sul de Santa Catarina. Ventos úmidos vindos do mar provocam chuva fraca e localizada também no litoral da Região Nordeste, entre o Maranhão e o Recôncavo Baiano. Já no extremo norte do País ocorrem pancadas de chuva devido ao calor entre o centro-norte do Amazonas, faixa norte do Pará, Amapá e Rondônia, onde pode chover forte.