Calor e umidade provocam pancadas de chuva no Norte

No litoral sul da Bahia, o dia é de muitas nuvens e períodos de chuva. No leste da região Nordeste, também haverá muitas nuvens e existe a possibilidade de chuva rápida na faixa litorânea. Nas demais áreas nordestinas, o sol aparece entre variação de nuvens.

No leste e nordeste de Minas Gerais e noroeste do Espírito Santo, o dia será nublado. No centro-sul e leste de São Paulo; sul e leste do Rio de Janeiro e extremo norte de Minas Gerais, haverá predomínio de sol. Nas demais áreas da região Sudeste, o sol aparece entre poucas nuvens.

Nas outras áreas do País, o dia segue com predomínio de sol. Apenas entre o Acre e oeste de Rondônia, há chance de pancadas de chuva no período da tarde. Pela manhã as temperaturas ficaram baixas em localidades do Sul e do Sudeste, mas à tarde as temperaturas devem se elevar.