Calor levará turistas ao litoral norte de SP no feriado Há 50 dias sem chuva, o litoral norte de São Paulo deverá receber milhares de turistas no feriado prolongado do próximo fim de semana. A previsão do tempo é de muito calor, com máxima de 35ºC, de acordo com o Centro de Pesquisas Tecnológicas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Cptec/Inpe). Segundo a secretaria de Cultura e Turismo de Ubatuba, a ocupação hoteleira para o feriado do Dia da Independência é de 73%.