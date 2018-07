Calor no coração Os DJs Dago e Fabio Bianchini celebram a chegada do verão hoje (21) na ótima 'Explode'. E atenção: esta é a última noite da festa antes da reforma do Neu. O clube reabre só em fevereiro, mas não vai perder o clima de festa no quintal. R. Dona Germaine Burchard, 421, Água Branca, 3862-0481. Hoje (21), 23h. R$ 15/R$ 25 (R$ 40/R$ 60 consum.). Cc.: só dinheiro.