Calor no Rio chegou a quase 40 graus no 1º dia de 2014

Com sol e calor típicos do verão, as praias do Rio ficaram lotadas de cariocas e turistas no primeiro dia do ano. A temperatura máxima na cidade nesta quarta-feira, 01, foi de 39,2 graus Celsius, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Apesar do clima ideal para a praia, uma mancha marrom-clara foi observada nas águas das praias da zona sul, entre Leme e São Conrado. O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) analisará nesta quinta-feira, 02, amostras de água para identificar a origem da mancha.