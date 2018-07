Calor persiste na cidade de SP até quarta-feira

O tempo só deve refrescar a partir de quinta-feira, quando a chegada de uma frente fria deve derrubar a máxima para 26ºC. A atmosfera fica mais instável, com aumento de nuvens e chuvas mais generalizadas. Até lá, no entanto, o clima abafado persiste. Embora caiam a partir de terça-feira, a previsão é de que as máximas fiquem acima de 30ºC e que umidade do ar permaneça reduzida - no norte do Estado a máxima prevista chega a 41ºC. Essas condições, segundo o Inmet, favorecem a ocorrência de chuvas moderadas a fortes, com descargas elétricas e rajadas de vento ocasionais.

Um alerta emitido pelo instituto aponta que pode haver também queda de granizo no Estado entre a madrugada de terça e a meia noite de quarta-feira. O fenômeno deve atingir áreas isoladas, incluindo a cidade de São Paulo, afirma o meteorologista Marcelo Schneider, do Inmet. "Há chance de ocorrer na capital entre hoje e amanhã. São nuvens de tempestade, diretamente relacionadas ao calor e à umidade."

Segundo o meteorologista, o clima quente e abafado dos últimos dias no Estado de São Paulo é causado por ventos quentes vindos do centro do País. "Há um sistema de alta pressão, com ventos descendentes, que inibem a formação de nuvens e diminuem a umidade. Mesmo com o forte calor, as chuvas na parte da tarde ocorrem de maneira localizada, decorrentes da umidade que vem do oceano."