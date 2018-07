Calor volta a irritar passageiros no Santos Dumont

Apesar das reclamações dos passageiros, a Infraero diz que o problema já foi solucionado. A estatal culpa as altas temperaturas que têm sido registradas no Rio pelo calor no aeroporto. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura variou entre 22ºC e 37ºC na cidade.

De acordo com a empresa, medições feitas no Santos Dumont apontam que a temperatura no local têm ficado em torno de 25°C. A companhia informa ainda que o equipamento que havia tido problema já foi consertado e um adicional continua funcionando temporariamente.

A primeira falha no sistema de ar-condicionado do Santos Dumont aconteceu no dia 20. Um dia depois do Natal, passageiros voltaram a sofrer com o calor. Na época, a Infraero explicou que o problema foi ocasionado por uma falha no gerador que alimenta o sistema de condicionadores de ar. Procurada, a Anac informou que não houve multas adicionais à Infraero.

Conforme explicou na semana passada o presidente da Infraero, Gustavo do Vale, o Santos Dumont é o aeroporto da rede da estatal que exige uma maior potência de ar-condicionado. O terminal de embarque de passageiros é similar a um tubo semitransparente. Quando a temperatura está muito alta, o local vira uma espécie de estufa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo