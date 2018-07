Calote cai na classe de maior renda Diminuiu a participação dos cidadãos de maior renda entre os devedores no Brasil, mostrou o estudo bimestral Perfil do Inadimplente, divulgado ontem pela TeleCheque, empresa do segmento de verificação e garantia de cheques. No começo da crise global, em setembro de 2008, a participação da classe com renda superior a quatro salários mínimos (R$ 1.860,00) entre os descumpridores das dívidas foi de 52,7%. Em julho e agosto deste ano, essa relação baixou 3,6%, para 50,8%. O perfil dos que não honram as dívidas se alterou com a recuperação do crescimento econômico, segundo a análise.