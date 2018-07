Calote não inclui sócia da Odebrecht A DP World, quarta maior operadora de portos do mundo, com participação de 77% da Dubai World, ficará de fora da reestruturação e do pedido de "paralisação'' de pagamentos da dívida da Dubai World, que detém 77% de participação na DP World. A construtora brasileira Odebrecht é parceira da DP World na compra de uma participação majoritária na Empresa Brasileira de Terminais Portuários (Embraport), porto que está sendo construído na cidade de Santos. O acordo, anunciado em agosto, marcou a entrada da DP World no Brasil. A companhia tem portos na Argentina e na Venezuela.