Calotes subiram acima da expectativa do Bradesco em 2015

SÃO PAULO - A inadimplência do Bradesco no quarto trimestre subiu em ritmo superior à expectativa da instituição, segundo Luiz Carlos Angelotti, diretor gerente e de relações com investidores do banco. O aumento, conforme o executivo, esteve vinculado, basicamente, à pessoa física e às pequenas e médias empresas.

"Parte do aumento do índice (de inadimplência) no quarto trimestre está relacionado ao fato de que no primeiro trimestre de cada ano tem sazonalidade por conta da concentração de gastos. Esse movimento se antecipou um pouco para o último trimestre e, por isso, não esperamos elevação acentuada neste começo ano", disse Angelotti, em teleconferência com a imprensa, realizada há pouco.

De acordo com ele, a inadimplência do Bradesco, considerando atrasos acima de 90 dias, deve continuar deteriorando-se nos próximos trimestres, mas com aceleração menor do que a vista ao final de dezembro. O executivo afirmou ainda que a estabilização dos calotes pode ocorrer apenas no início de 2017, em meio à melhora do cenário econômico.

"Para este ano, com PIB negativo, mantemos a expectativa de elevação da inadimplência", afirmou Angelotti.

O executivo explicou que na pequena e média empresa, o aumento dos calotes reflete a retração da carteira, o que contribuiu com 0,1 ponto porcentual de elevação da inadimplência deste público. Sobre o segmento de grandes empresas, Angelotti antecipou que o Bradesco trabalha com cenário de estabilidade, com o índice variando entre 0,50% e 0,60% em 2016, com apenas algumas situações específicas. Ao final de dezembro, foi a 0,54%, ante 0,84% em setembro.

A inadimplência do Bradesco, considerando atrasos acima de 90 dias, piorou mais 0,3 ponto porcentual no quarto trimestre de 2015, passando de 3,8% ao final de setembro para 4,1% no término de dezembro. Trata-se da quarta elevação seguida do indicador. Em um ano, os calotes do banco tiveram piora de 0,6 p.p.

Sobre os calotes de curto prazo, que compreendem atrasos entre 15 e 90 dias, Angelotti informou que o banco também espera estabilidade. O indicador recuou de 4,13% em setembro para 4,07% em dezembro. Em um ano, estava em 3,6%. A queda foi influenciada, principalmente, pela pessoa física, cuja inadimplência foi a 5,74% no quarto trimestre, contra 6,16% no terceiro e 5,2% em 12 meses.