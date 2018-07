CALOUROS TERÃO DE 14 A 89 ANOS

Nathaly Gomes Tenório, de 14 anos, e Deoclides Maciel Oliveira, de 89, são calouros da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Ela optou por Artes Visuais e ele, por Ciências Contábeis, e os dois já fizeram a matrícula em Campo Grande e Três Lagoas, respectivamente. A mãe de Nathaly, a advogada criminal Edelária Gomes, afirma que a filha "não é nenhum super Q.I., mas tem maturidade". Ex-pracinha da Força Expedicionária Brasileira, Oliveira comemorou: "Sou um jovem velho. Adoro a vida".

Nathaly teve de recorrer à Justiça para conseguir se matricular, já que não possui diploma de conclusão do ensino médio. Se não fosse o mandado de segurança impetrado pela mãe, ela cursaria em 2013 o 2.º ano do ensino médio em uma escola municipal em Campo Grande. "Fiz as provas do Enem apenas para treinar e fui surpreendida."

"Entrei com o mandado e em 24 horas recebi a liminar, decidindo pela matrícula da minha filha. Ela é novinha, mas com certeza a idade não terá a menor influência na universidade", acredita a mãe de Nathaly.

Segundo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desde 2012, seis alunos conseguiram ingressar em faculdades sem completar o ensino médio.

Assim como Nathaly, Oliveira também começa o ano com perspectivas animadoras. Segundo amigos do ex-funcionário da antiga Estrada de Ferro Nordeste do Brasil, Oliveira concluiu o ensino médio e foi aprovado no Enem. Levará para a universidade a experiência do tempo em que fazia trabalhos internos nos escritórios da Nordeste do Brasil.

Da prisão para a faculdade. Outro exemplo de superação é o de Henryton Klysthenes Ribeiro Bezerra, de 25 anos. Nascido em Timbaúba (PE), ele foi condenado a cinco anos de prisão por assalto - dos quais cumpriu pouco mais de seis meses -, e conquistou a sétima colocação na lista dos aprovados para o curso de licenciatura em Matemática, na Universidade Federal Rural de Pernambuco. A vaga foi garantida por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que há dois anos ganhou no Estado uma versão específica: o Enem prisional. Com nota 698,36, Henryton tornou-se o primeiro detento a ingressar em uma universidade graças à iniciativa.

Tímido, ele não esconde o entusiasmo. "Errei, mas não me sinto um criminoso. Estou lutando para mudar o meu destino. Sempre fui apaixonado por matemática e agora terei a oportunidade de estudar o que eu mais gosto", diz. / COLABOROU MONICA BERNARDES