Cama desaba e mata presidiário em São Paulo Um preso morreu e outro ficou ferido por volta das 20h de ontem, no Centro de Detenção Provisória (CDP) da Vila Independência, na Avenida Doutor Francisco de Mesquita, no número 250, na zona leste de São Paulo. A parte de alvenaria de uma cama supostamente cedeu, atingindo a cabeça de Willian Vieira dos Santos, que dormia no chão.