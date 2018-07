Câmara adia votação de DRU sobre verbas da educação

O PPS apresentou uma proposta que acaba com a DRU na Educação já neste ano. O governo não concorda e precisa de 308 votos para manter essa redução por etapas. Até o início da noite, 406 deputados haviam entrado na Câmara. A equipe econômica do governo prevê que, com o fim da DRU na Educação neste ano, como propôs o PPS, o repasse seria de R$ 9 bilhões até dezembro, o que comprometeria investimentos nas obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Também ficou para a próxima semana a votação do projeto de lei complementar que define as competências da União, dos Estados e dos municípios na concessão do licenciamento ambiental. A bancada ruralista quer alterar o projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para diminuir os poderes da União e dar mais competências aos Estados e aos municípios para facilitar as concessões de licenças.