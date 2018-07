Câmara: aéreas devem liberar lista logo após acidentes Projeto aprovado hoje na Comissão de Transportes da Câmara obriga as empresas aéreas a divulgarem a lista de passageiros e tripulantes que embarcaram no voo em caso de acidente. Os nomes terão de ser divulgados imediatamente após o acidente aéreo ter sido confirmado pela Aeronáutica. O projeto foi resultado da CPI do Apagão Aéreo do Senado realizada em 2007 e já foi aprovado pelos senadores. Na Câmara, a proposta terá de ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário.