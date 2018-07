Câmara aprova adicional para vigilantes A Câmara aprovou na terça-feira, em votação simbólica, projeto de lei que cria o adicional de periculosidade para vigilantes e seguranças privados. Em tramitação no Congresso desde 2003, a proposta amplia o artigo 193 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) ao redefinir os critérios de caracterização de atividades perigosas no trabalho. O projeto agora segue para sanção da presidente Dilma Rousseff. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo