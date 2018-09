Câmara aprova apartamento popular maior em SP

Os elevadores são uma das principais reivindicações de moradores em conjuntos habitacionais, que na capital têm até cinco andares. "Hoje nós votamos a metragem maior, para tornar a moradia mais digna, com corredor e banheiro maiores. Mas a instalação do elevador depende de um projeto à parte, que está em trâmite na Casa", disse o vereador governista Cláudio Fonseca, líder do PPS.

Nas arquibancadas da Câmara, moradores reclamaram. "Como podem dizer que o apartamento popular ficou mais acessível sem elevador? Como o cadeirante vai chegar no quinto andar para aproveitar os 17 metros a mais do seu imóvel?", disse Silvia Baptista da Silva, de 36 anos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.